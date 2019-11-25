Tekirdağ’da sis

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece yarısı çöken sis etkili oldu.

Gece saatlerinde ilçe merkezi ve D 110 karayolunda sis etkili oldu. Sürücülerin görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, İstanbul Çanakkale yolunu kullanan sürücülerin dikkatli olması istendi.

TEKİRDAĞ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:31

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:52

YATSI 19:17

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