Odun yüklü römork devrildi: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde odun yüklü traktör römorkunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Elmalı Mahallesi kırsalındaki orman yolunda seyir halinde olan traktörün, yolun engebeli olması nedeniyle odun yüklü römorku devrildi.

Meydana gelen kazada römorkun üzerinde bulunan Hakan Türkoğlu, İsmail Şali ve Yavuzhan Şali yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

TEKİRDAĞ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:31

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