Çorlu Öğretmenler Ormanı, sevgiyle yeşerecek

Çorlu Belediyesi tarafından Çorlu’da görev yapan her öğretmenin hatırasını yaşatmak adına hayata geçirilen Çorlu Öğretmenler Ormanının açılışı gerçekleştirildi.

Çorlu’da görev yapmış öğretmenleri anmak ve gelecek nesillere yeşil bir doğa miras bırakmak amacıyla fidanlar dikerek yeşertilecek olan Çorlu Öğretmenler Ormanı’nın açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, Çorlu’da görev yapan öğretmenler, emekli öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesme töreni ile başlayan etkinlik protokol üyelerinin, öğretmenlerin ve vatandaşların fidan dikimiyle devam etti. Çorlu’da görev yapan her bir öğretmen adına fidan dikilerek geleceğin çınarları toprakla buluşturuldu.

Öğretmenliğin sevgi, sabır ve hoşgörü ile harmanlanan bir meslek olmasının yanı sıra aynı zamanda bir sanat olduğunu kaydeden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Öğretmenlerimizin emek vererek okuttuğu, başarıya ulaşmasını sağladığı her öğrenci ise birer sanat eseridir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.’ sözünü ilke edinen öğretmenlerimiz büyük fedakarlıkla gelecek nesilleri yetiştirmeye ant içmişlerdir. Eğitim ve öğretim hayatımız süresince bizleri bilgiyle donatan öğretmenlerimiz için ne yapsak az. Öğretmenlerimiz her birimize emek verdi, geleceğe umut olacak fidanlar büyüttü. Okul sıralarında bizlere verdikleri emeğin karşılığını asla ödeyemeyiz; fakat ömrünü fidanları büyütmeye, geliştirmeye adayan öğretmenlerimiz için bizler de birer fidan dikelim istedik. Geleceğin çınarları toprakla buluşsun, yeşersin ve hayat bulsun; bir yandan da öğretmenlerimizin hatıraları canlı kalsın diyerek orman projemizi hayata geçirmek için Çorlu Belediyesi olarak gerekli adımları attık” dedi.

Fidan dikimi devam edecek

Zafer Mahallesi, Hakimiyet Caddesi üzerindeki yaklaşık 60 dönümlük araziye kurulan Öğretmenler Ormanı’na çeşitli miktarlarda sedir, fıstık çamı, servi ve meşe olmak üzere çok sayıda fidan dikildi. Ormanın girişine yapılan ve öğretmenlerin isimlerinin yer aldığı hatıra takı vatandaşları tarafından büyük ilgi topladı. İlçedeki 3 bin 151 öğretmen adına fidan dikiminin devam edeceği belirtildi.

