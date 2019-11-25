7 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı olan 13 kişiden 11'i gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik soruşturmasında, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar üzerine Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep ve Muğla'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda; aralarında muvazzaf albay, daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubayların da bulunduğu 13 kişiden 11'i gözaltına alındı. Şüpheliler, soruşturmalarının sürdürüleceği Tekirdağ'a getirilirken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



TEKİRDAĞ 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:31

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:52

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.