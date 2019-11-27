DSYB, suni tohumlama hizmetlerine başladı

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince yapılan uygulamalarda, birlik üyelerinin hayvanlarına suni tohumlama ve ultrason ile gebelik muayenesi hizmetleri vermeye başlandı.

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun yaptığı açıklamada "Birliğimiz bünyesinde istihdam ettiğimiz Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknisyenleri tarafından Birliğimiz üyelerinin hayvanlarına suni tohumlama ve ultrason ile gebelik muayenesi hizmetleri vermeye başladık. Teknik personellerimiz üyelerimize koruyucu hekimlik uygulamaları ve sürü yönetimi konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti vermekteler. Uygulayıcı personelimiz tohumlanacak hayvanı verim ve vücut yapısına göre değerlendirip, en uygun tohumu yetiştirici üyemize tavsiye ediyor. Böylece hayvanın en uygun sperma ile tohumlanması sağlanmaktadır. Uygulamasını yaptığımız Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğimizin bir markası olan Gentürk tohumlarının döl kontrol projesi onaylı olanlarını tercih eden üyelerimiz ilave +50TL devlet desteği alacaklardır. Üyelerimize faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

TEKİRDAĞ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:51

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.