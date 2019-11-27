Tekirdağ'da PKK propagandasına 2 tutuklama

TEKİRDAĞ'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ergene ilçesinde 2 kişinin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile operasyon düzenleyen ekipler, Ç.K. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 8 mermi, 3 cep telefonu, 2 sim kart, 2 hafıza kartı ve 1 tablet ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemece, 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla tutuklandı.



TEKİRDAĞ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:51

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.