Otomobilin çarptığı kadına para cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otomobilin çarptığı kadına para cezası

DHA

TEKİRDAĞ'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Cemile A.'ya, kırmızı ışıkta geçtiği için 235 lira ceza uygulandı.

TEKİRDAĞ'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Cemile A.'ya, kırmızı ışıkta geçtiği için 235 lira ceza uygulandı.
Kaza, merkez Süleymanpaşailçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile A.'ya, seyir halinde olan Kazım A.'nın kullandığı 59 HN 972 plakalı otomobil çarptı. Kazada Cemile A., hafif yaralanıren, trafik ekipleri kaza mahalinde yaptığı inceleme sonucu kadının yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçtiğini tespit ederek kaza raporuna kusurlu olarak kaydetti. Cemile A.'ya karayolları kanunu 47-B maddesi uzarınca 235 lira cezai işlem yapıldı.

TEKİRDAĞ

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Drone ile denetimde 13 sürücüye para cezası
YEREL HABERLER Drone ile denetimde 13 sürücüye para cezası
Tekirdağ’da PKK/KCK propaganası yapmaktan yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da PKK/KCK propaganası yapmaktan yakalanan ...
Tekirdağ'da PKK propagandasına 2 tutuklama
YEREL HABERLER Tekirdağ'da PKK propagandasına 2 tutuklama
Kurallara uymayan sürücüler 'Drone'dan kaçamadı: 4 bin 189 TL idari para ceza
YEREL HABERLER Kurallara uymayan sürücüler 'Drone'dan kaçamadı: 4 ...
Kırmızı ışıkta geçen kadına 235 TL ceza verildi Kırmızı ışıkta geçen kadına otomobil çarptı kadın metrelerce savruldu
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta geçen kadına 235 TL ceza ...
DSYB, suni tohumlama hizmetlerine başladı
YEREL HABERLER DSYB, suni tohumlama hizmetlerine başladı
Polisi görünce kaçak göçmenleri bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Polisi görünce kaçak göçmenleri bırakıp kaçtı
Faciadan 20 saniye ile son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Faciadan 20 saniye ile son anda kurtuldu
FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi
Tekirdağ merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Tekirdağ merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi ...
Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi
Gece yarısı korku dolu anlar... Dev ağaç otomobilin üzerine devrildi Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
YEREL HABERLER Gece yarısı korku dolu anlar... Dev ağaç otomobilin ...
Sinek ısırığından ölen kadının ağabeyi konuştu "İncir koparırken, incirin içinden sinek ısırıyor"
YEREL HABERLER Sinek ısırığından ölen kadının ağabeyi konuştu "İncir ...
Tekirdağ'da PKK propagandası 2 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da PKK propagandası 2 gözaltı
Batı Nil Virüsü'nden ölen kadını incirdeki sivrisinek sokmuş
YEREL HABERLER Batı Nil Virüsü'nden ölen kadını incirdeki sivrisinek ...
Tekirdağ’da 2 kişi PKK/KCK’dan yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 2 kişi PKK/KCK’dan yakalandı
Tekirdağ'da tarihi heykel başı ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tarihi heykel başı ele geçirildi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Tekirdağ’da Roma dönemine ait heykel başı ele geçirildi: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da Roma dönemine ait heykel başı ele ...
Çorlu TSO Akademi eğitimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Çorlu TSO Akademi eğitimlerine devam ediyor
Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, “Çorlu günden güne cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor” Bölgedeki OSB’lerin yöneticileri Çorlu TSO’da bir araya geldi
YEREL HABERLER Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, “Çorlu ...
Beren Bebek Akademisindeki öğretmenler de unutulmadı
YEREL HABERLER Beren Bebek Akademisindeki öğretmenler de unutulmadı
Çorlu’da söz çocukların olacak
YEREL HABERLER Çorlu’da söz çocukların olacak
Çorlu'da öğretmenlere atık pil ve elektronik atık eğitimi
YEREL HABERLER Çorlu'da öğretmenlere atık pil ve elektronik atık ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X