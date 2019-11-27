Otomobilin çarptığı kadına para cezası

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TEKİRDAĞ'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Cemile A.'ya, kırmızı ışıkta geçtiği için 235 lira ceza uygulandı.

Kaza, merkez Süleymanpaşailçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile A.'ya, seyir halinde olan Kazım A.'nın kullandığı 59 HN 972 plakalı otomobil çarptı. Kazada Cemile A., hafif yaralanıren, trafik ekipleri kaza mahalinde yaptığı inceleme sonucu kadının yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçtiğini tespit ederek kaza raporuna kusurlu olarak kaydetti. Cemile A.'ya karayolları kanunu 47-B maddesi uzarınca 235 lira cezai işlem yapıldı.



TEKİRDAĞ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:33

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