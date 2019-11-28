Okullar artık daha güvenli

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından ilçedeki bazı okullara güvenlik kulübesi tedarik edildi.

Okul öğrencilerinin daha güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda görevlendirilen özel güvenlik görevlileri için bahçe kapısı girişlerine güvenlik kulübesi kuran Muratlı Belediyesi, bu kapsamda Atatürk İlkokulu, Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet İlkokulu, Talatpaşa İlkokulu, Hacı Rafet Gümüş Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy İlk/Ortaokullarının güvenlik noktası ihtiyacını karşıladı.

Muratlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu güvenlik noktaları ile güvenlik kulübesine kavuşan okul yönetimleri, öğrenciler ve velilerin mutluluk duydukları gözlemlendi.

Güvenlik kulübeleri sayesinde okul giriş çıkışlarında yaşanan sorunların minimuma inmesi öngörülürken, Muratlı Belediye Başkanlığı’na duyarlılığı için teşekkür edildi.



TEKİRDAĞ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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