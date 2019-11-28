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Belediye başkanı taksici oldu direksiyona geçti Direksiyonda belediye başkanını görenler şaşırdı

İHA

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Hepimiz Biriz, Beraberiz" projesi kapsamında farklı meslek gruplarıyla buluşmaya başladı. Proje dahilinde ilk olarak taksi şoförü olan Başkan Sarıkurt, halkın yoğun ilgisi ve merakıyla karşılaştı.

Belediye başkanı taksici oldu direksiyona geçti Direksiyonda belediye başkanını görenler şaşırdı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Hepimiz Biriz, Beraberiz" projesi kapsamında farklı meslek gruplarıyla buluşmaya başladı. Proje dahilinde ilk olarak taksi şoförü olan Başkan Sarıkurt, halkın yoğun ilgisi ve merakıyla karşılaştı.
Çorlu Belediyesi tarafından başlatılan Hepimiz Biriz, Beraberiz projesi kapsamında farklı meslek grupları ile bir araya gelen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt Çorlu’yu karış karış gezmeye ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Hazırlanan proje kapsamında taksi şoförlüğü yapan Başkan Sarıkurt, Çorlu’yu bu kez taksiyle gezme ve inceleme fırsatı buldu.

Başkan ile birebir görüştüler
Durağı arayarak taksi çağıran vatandaşlar, direksiyon başında Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u görünce şaşkınlıklarına gizleyemediler. Hem şaşıran hem de sevinen Çorlulu vatandaşlar bu uygulamadan bir hayli memnun olduklarını ve bir belediye başkanının halkla bu denli iç içe olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirttiler. Yolculukları esnasında Başkan Sarıkurt ile birebir iletişim kurma fırsatı elde eden vatandaşlar kent ile ilgili düşüncelerini paylaşırken bir yandan da gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar hakkında istişarede bulundular.

“Her meslek kutsaldır”
Taksi şoförlüğü yaparak toplumsal hassasiyetlere de yakinen kulak vermeyi amaçladığını belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Bir günlüğüne de olsa taksi şoförü olmak benim için de çok güzel bir deneyim oldu. Vatandaşlarımıza hoş bir sürpriz yaparak direksiyon başına geçtim. Yolculuğumuz süresince her biriyle sohbet ettik, kentimizle ilgili öneri ve şikâyetlerini dinledim. Öncelikle şunu söylemeliyim ki her meslek kutsaldır, emek vererek yapılan her işin kıymeti ayrıdır. Bugün direksiyonun başına geçerek bir nebze de olsa taksici esnafımızın hislerini ve düşüncelerini anlama fırsatım oldu” dedi.

“Şehrimizi hep birlikte yöneteceğiz”
Bunun yanı sıra vatandaşların gözünden Çorlu’ya ve belediyemizin hizmetlerine bakabilme şansı yakaladım diyen Başkan Sarıkurt, “Her zaman esnafımızla ve vatandaşlarımızla iç içe olacağımı, kentimizi hep birlikte yöneteceğimizi söylemiştim. Elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum. Başkan adaylığı sürecinde şehrimizi hep birlikte yöneteceğimizi söylemiştim. “Hepimiz Biriz, Beraberiz” projesi de bu fikre yönelik bir çalışma aslında. Vatandaşlarımızın düşüncelerine önem vererek hizmetlerimizi daha üst seviyeye taşıma gayreti içerisindeyiz. İlerleyen zamanlarda farklı meslek gruplarını keşfetmeye ve vatandaşlarımızla iç içe olmaya devam edeceğim. Taksiye binerek hem belediyemizle hem de kentimizle ilgili düşüncelerini benimle paylaşan değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sosyal medyada büyük beğeni topladı
Hepimiz Biriz, Beraberiz projesi dahilinde şoförlük yapan Başkan Sarıkurt’un araçta çekilmiş video kaydının sosyal medyada yayınlanmasıyla video izleyenler tarafından büyük beğeni topladı ve ilk gün binlerce kişi tarafından izlendi. Taksi şoförlüğü yapan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bir sonraki farklı meslek grubunun seçimi ile ilgili çalışmaların başladığını ve çok ses getiren bu projeye devam edeceklerini belirtti.

TEKİRDAĞ

28 Kasım 2019 Perşembe

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