Çorlu’da temiz çevre çalışmaları sürüyor

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi kapsamında hükümlüler tarafından ortaklaşa yürütülen temizlik çalışmalarının üçüncüsü gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yürütülen Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi kapsamında hükümlüler ve Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'nde bulunan mezarlık yolunda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Temizlik yapılan alanda bulunan metruk binaların yıkımının da gerçekleştirildiği çalışmalar kapsamında Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve hükümlülerden oluşan yaklaşık 30 kişilik ekip, temizlik çalışmalarının sonunda yaklaşık bir buçuk ton çöp ve atık toplayarak alanı temizledi.

Çorlu’da yapılan Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesinin önümüzdeki süreç içinde hava şartlarının da elverdiği ölçüde farklı noktalarda sürdürülmesinin planlandığı belirtildi.

TEKİRDAĞ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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