Öğrencilere zabıta mevzuatları hakkında eğitim verildi

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Şehit Ulaş Türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine zabıta mevzuatları hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik, pazar yerleri uygulama yönetmeliği ve zabıta mevzuatları konularında düzenlenen bilgilendirme eğitimi Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürü Birol Uçar, İş yeri Ruhsat Servisi personeli Özgür Duran ve Hasan Eğilmez tarafından verilen bilgilendirme eğitimine Şehit Ulaş Türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Zehra Aktaş ve Sevim Bilir ile 10. sınıf öğrencileri katıldı.

Öğrencilerin temel muhasebe dersi kapsamında verilen eğitimin sonunda öğrencilerin yönelttiği soruları da cevaplayan görevliler, bu eğitimlerin ilçe genelinde bulunan okullarda da gerçekleştirilmesini ve öğrencilerin zabıta hizmetleri konusunda bilinçlendirilecek çalışmalar yapmayı planladıklarını ifade ettiler.

TEKİRDAĞ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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