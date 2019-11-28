DEAŞ şüphelisi balkondan kaçmaya çalıştı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Özel Harekat polisi, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen, Suriye uyruklu Enes A.'nın Çerkezköy, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki adrese ortak operasyon düzenledi. Polisin geldiğini fark eden şüpheli evin arka kısmındaki balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. Evin çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, Enes A.'yı kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



TEKİRDAĞ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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