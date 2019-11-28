Karacakılavuz el dokumasına coğrafi işaret

TEKİRDAĞ'ın Karacakılavuz Mahallesi'nde üretilen 'Karacakılavuz Dokuması' coğrafi işaretle tescillendi. Kadınların el emeği göz nuru ürettiği ürünler ve dokuma tezgahları Anadolu'nun önemli dokuma merkezlerinden biri sayılıyor. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Çok şükür artık Karacakılavuz Dokuması'nın Trakya'ya ait olduğunu bunu evrak bazında da tescil bazında da Ankara'da yaptırdık ve tescilini aldık" dedi.

Tekirdağ'ın Karacakılavuz Mahallesi'nde 'Karacakılavuz Dokuması' adıyla üretilen el dokumaları coğrafi işaretle tescillendi. Karacakılavuz Mahallesi'nin kadınlarının el emeği göz nuru ürettiği ürünler ve dokuma tezgahları Anadolu'nun önemli dokuma merkezlerinden biri sayılıyor. Coğrafi tescil alan el emeği ürünlerin tanıtımı için Trakya Kalkınma ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'nun katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Bundan sonra resmi olarak da tüm Türkiye ve dünyada bu dokuma stili Karacakılavuz ve Trakya Cicim Dokuması olarak kullanmış olacağız. Başka bir yerde hiç kimse bu tarzda bir ürün yapamayacak. Yaparsa bile ancak bizim tescil ettirdiğimiz şekilde yapabilecek. Hem böylece Coğrafi Tescil Belgesi alarak geçmişten gelen kültürümüzün, dokuma desenlerimizin kayıt altına alınması ve gelecek nesillere, çocuklarımıza bunun bir miras olarak bırakılması hem tanıtım ve pazarlama noktasında coğrafi işareti almış bir belge artık tüm Türkiye ve Dünya'da kabul ediliyor" dedi.

'COĞRAFİ İŞARET ALMAK ÇETİN BİR SÜREÇTİR'

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Tekirdağ'da farklı ürünlerinde coğrafi işaret alması için gerekli çalışmaların başladığı dile getirerek, "Karacakılavuz dokuması bu mahallede yaşayan kadınlara atalarından kaldı. Onlarda bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak istiyor. Bizim için önemli olan bu kadim geleneğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması. Coğrafi işaret alma süreçleri çok zor süreçlerdir. Gerçekten çok çetin bir süreç. Bu süreçlerden geçerken çok emek harcayan Trakya Kalkınma Ajansına teşekkür ederiz" diye konuştu.

'ATALARIMIZDAN ALDIK SÜRDÜRECEĞİZ'

Karacakılavuz Küçük El Sanatları Kooperatifinden Fatma Çaylalı ise atalarından kalan dokuma kültürünün tescillenmiş olmasının kendilerinin sevindirdiğini ve bu mesleğin atalarından süre geldiğini kendilerinin de sürdüreceğini belirtti.



TEKİRDAĞ 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:51

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.