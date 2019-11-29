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Öğrencilerden örnek davranış

İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesinde ikamet eden üniversite öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk topluluğunu temsilen, sahipsiz sokak hayvanları için kullanılmış malzemelerden barınma evleri yapıldı.

Öğrencilerden örnek davranış

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesinde ikamet eden üniversite öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk topluluğunu temsilen, sahipsiz sokak hayvanları için kullanılmış malzemelerden barınma evleri yapıldı.
Değirmenaltı Mahallesi Muhtarlığı tarafından üniversiteli genç gönüllülere destek amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya çok sayıda STK ve gönüllü kişilerce yem, mama bağışı yapıldı. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce de, başlatılan bu sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunmak amacıyla 1 adet köpek kulübesi Değirmenaltı Mahallesine verildi.

TEKİRDAĞ

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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