Çorlu’da düzenlenen, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Marmara Bölge toplantısına katılmak üzere ilçeye gelen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; OSBÜK’ün OSB’lerin yaşadığı sorunları çözmek ve sanayicilerin önündeki engelleri kaldırmak adına Bakanlığın önemli bir paydaş olduğunu belirterek, “Bölgelerde düzenlenen bu istişare toplantıları da, sanayicilerimiz arasında işbirliği fırsatlarını ortaya çıkartmak ve eş güdümü güçlendirmek için son derece faydalı” dedi.



“Kardeş OSB projesi hayata geçiyor”

Bugünün özel bir anlamı olduğunu vurgulayan Bakan Varank, “Bugün 10 OSB’miz kardeşlik protokolüne imza atarak; ortak projeler geliştirmeye ve tecrübelerini paylaşmaya evet diyecek. Atalarımızın dediği gibi birlikten kuvvet doğar. Ülkemizde ilk defa başlatılan bu girişimin, geniş bir uygulama alanı bulacağına ve verimli işbirliklerine kapı aralayacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.



“İstihdamı teşvik etmek adına tüm imkanlarımızı seferber ettik”

Konuşmasının bir bölümünde salonda bulunan sanayicilere de seslenen Bakan Varank, “Bakanlık olarak karşılaştığınız risk ve fırsatları beraber değerlendirmenize yardımcı olmak, sizlere yapıcı çözüm önerileri sunmak, her zaman en temel önceliğimiz oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Sizlere fikirden ürüne, üründen pazara varıncaya dek her aşamada destekler sunuyoruz. Üretimi, yatırımı ve istihdamı teşvik etmek adına imkanlarımızı seferber ettik. Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez bir küresel oyuncu yapmanın derdindeyiz. Sanayi altyapımız, girişimci ruhumuz ve beşeri sermayemizle küresel ekonomide daha üst basamakları hak ediyoruz. Bunun için geçtiğimiz aylarda 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıkladık. Kendimize iddialı hedefler koyduk. Stratejimizin temel bileşenleri olan, yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı alanlarında atacağımız somut adımlarla hedeflerimize bir bir ulaşacağız. Sürecin başarısında, sizlerin desteği ve işbirliği bizim için çok önemli. Yatırıma, üretime ve istihdama çok daha güçlü bir şekilde sarılmanız gerekiyor. Ekonomik bağımsızlığımızın yolu da aslında buradan geçiyor. Sizleri katma değerli üretime teşvik etmek için daha önce uygulanmamış politikalar geliştiriyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı bunlardan bir tanesi. Programla birlikte; katma değerli ürünlerin, yerli imkân ve kabiliyetlerle üretilmesini amaçlıyoruz. Odak sektörlerdeki ortayüksek ve yüksek teknolojili ürün gruplarıyla alakalı kapsamlı bir çalışma yaptık. Ürünlerin; ithalat düzeylerini, cari açık etkilerini, dünya piyasalarındaki payını, mevcut altyapımızın kabiliyetlerini ve rekabet üstünlüklerimizi detaylı şekilde çalıştık. Yerli üretim için öncelikli ürün listeleri oluşturduk. İlk aşamada makine sektöründe çağrıya çıktık. Teknoloji düzeyi yüksek ve ithalatta büyük yer tutan ürünleri yerli üretmeyi başaracağız. Bu programa tek pencereden başvuru yapabiliyorsunuz. ArGe, KOBİ destekleri ve yatırım teşvikleri için ayrı ayrı başvuru yapmanıza gerek yok. Eğer alıcılarınız da hazırsa, hem sizi hem de alıcılarınızı destekleyeceğiz.Program kapsamındaki yatırımlarınız 10 milyon liranın altında bir bütçeye ihtiyaç duyuyorsa, KOSGEB Teknoyatırım Programına başvurabilirsiniz. Bütçeniz 10 milyon liranın üzerindeyse stratejik teşviklerden, 50 milyon liranın üzerindeyse de proje bazlı teşviklerden yararlanabileceksiniz. Destek kararı verdiğimiz projelerin, tüm yatırım süreçlerini Bakanlığımızdaki program ofisimiz takip edecek. Makine sektörü çağrımız 6 Aralık’a kadar açık. Sonraki aşamada diğer öncelikli sektörler ve ürün grupları için de çağrılara çıkacağız. Gelin sizler de bu programın bir parçası olun ve başvurunuzu yapın” şeklinde konuştu.



“150 bin KOBİ destekten yararlanıyor”

Toplantıda Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren 80 farklı OSB’den katılımcı bulunduğunu kaydeden Bakan Varank, “Bugün Marmara Bölgemizde faaliyet gösteren, 80 farklı OSB’den katılımcılar bizlerle birlikte. Sizler Türkiye ekonomisinin bel kemiğisiniz. Nüfusumuzun yüzde 32’sine ev sahipliği ediyor, milli gelirin yüzde 45’ini, toplam ihracatımızın yüzde 65’ini tek başına gerçekleştiriyorsunuz. Sizlere sunduğumuz tüm destekleri, katma değere fazlasıyla dönüştürmüş durumdasınız. Bugüne kadar Marmara Bölgesi'nde 335 milyar liralık sabit yatırımı teşvik edip, 400 binin üzerinde vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık. Girişimcilik, ArGe ve finansman gibi alanlarda 150 bin KOBİ, KOSGEB’ten faydalanıyor” dedi.



“Düşük faizli kredi anlaşması yaptık”

KOBİ Finansman Destek Programı konusunda da bilgiler veren Bakan Mustafa Varank, “KOBİ’lerimizin yararlanabilmesi için bankalarla oldukça düşük faizli kredi anlaşması yaptık. 18 aya kadar işletme kredilerine, 36 aya kadar da yatırım kredilerine KOSGEB finansman desteği sağlıyor. Buna göre; Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programından yararlanan işletmelerin bankalardan aldıkları kredinin 12 puanlık faizini KOSGEB karşılıyor. Yatırım kredilerinde, eğer yerli makine teçhizat alırsanız ilave 2 puan daha veriyoruz. Bu destek programımız sürekli açık kalacak, başvurularınızı bekliyoruz” diye konuştu.



“Ergene Koruma Eylem Planı’na 900 milyon lira kaynak ayırdık”

Bölgenin Türkiye’nin en gelişmiş sanayi alt yapısına sahip olduğunu da ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “11 ilimizdeki toplam 89 organize sanayi bölgesinde yaklaşık 830 bin vatandaşımız istihdam ediliyor. Ülke genelinde üretime geçen sanayi parsellerinin yarısından fazlası yine bölgemizde yer alıyor. Bugüne kadar OSB projelerine 1.2 milyar lira kredi desteği verdik. Buradan güzel bir müjde vereyim. Balıkesir Ayvalık Gıda ve Gıda İşleme İhtisas, Büyükkarıştıran ve Evrensekiz OSB’lerini Yeni Proje olarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına teklif ettik. Ergene Havzasında çevreyi kirleten sanayi tesislerini 12 Islah OSB çatısı altında topladık. Ergene Koruma Eylem Planı kapsamında başlattığımız projelere bugüne kadar 900 milyon lira kaynak aktardık.

Tekirdağ Ergene Havzası Müşterek Atıksu Arıtma Tesisleri’nden üçünü tamamladık, kalan ikisini 2020 yılında bitireceğiz. Bölgemiz inovasyon liderliğinde büyüsün diye, sıfırdan bir ArGe ekosistemi kurduk. Halihazırda 24 Teknopark ile bine yakın ArGe ve Tasarım Merkezi yenilikçilik odaklı çalışmalarda bulunuyor” dedi.



“ArGe harcamaları payı milli gelirdeki yüzde 1’i aştı”

Önceki gün açıklanan ArGe desteklerine de değinen Bakan Varank, “İlk defa, ArGe harcamalarının milli gelirimizdeki payı yüzde 1’i aştı. Toplam ArGe harcamalarımız, 2017’ye göre yüzde 29 artarken, en fazla harcamayı da özel sektörümüz yaptı. Sizler ArGe’ye ve inovasyona yöneldikçe, büyüme hedeflerimize daha hızlı ulaşacak ve rakiplerimizi geride bırakacağız" ifadelerini kullandı.



“Küresel rekabet yarışında yer almak istiyorsanız, teknolojideki hızlı dönüşüme adapte olmanız gerekiyor”

Katıldığı toplantılarda altını çizdiği bir hususu da anımsatan Bakan Mustafa Varank, şöyle konuştu:

“Katıldığım pek çok toplantıda altını çizdiğim bir husus var. Türkiye, teknoloji odaklı girişimlerde çok müthiş bir potansiyele sahip. Kurduğumuz güçlü ekosistem, nitelikli araştırmacıların üst düzey projelerine ev sahipliği yapıyor. Biz istiyoruz ki, bu projeler sanayiyle daha sıkı entegre olsun. Bu noktada sizlere de önemli görevler düşüyor. Sadece OSB’lerde yürüttüğünüz faaliyetlerle sınırlı kalmayın. Teknoparklara gidin, genç girişimcileri keşfedin. Onların inovatif projelerine yatırımlar yapın. Aldığınız risk, size yüksek getiri olarak dönecek, bundan emin olun. Biliyorsunuz, çağımız teknoloji çağı. Küresel rekabet yarışında yer almak istiyorsanız, teknolojideki hızlı dönüşüme adapte olmanız gerekiyor. Sanayinin dijital dönüşümüne hazır olmanız, yalın üretimle verimliliğinizi arttırmanız için model fabrikalar açıyoruz. Bugüne kadar Ankara ve Bursa’da model fabrikalar açtık. Buralarda düzenli olarak yalın üretim teknikleri ve dijital yetkinlik eğitimleri veriyoruz. Bu merkezlerin kapısı hepinize açık. Çalışanlarınızı buralardaki eğitimlere katılmaya teşvik edin. Dijitalleşmeyi teşvik etmek için KOSGEB aracılığıyla bu sene ilk defa yeni bir çağrıya çıktık. KOBİGEL programıyla; hem dijital teknolojileri geliştiren, hem de üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ’leri destekliyoruz. İlk çağrımızda, beklentilerimizin üstünde bir taleple karşılaştık. Aslında bu durum, dijitalleşmeye olan talebi ve farkındalığı göstermesi açısından oldukça anlamlı. Programın yeni çağrısına önümüzdeki dönemlerde çıkacağız. Aslında şimdiye kadar özetlemeye çalıştıklarım tek bir gerçeğe işaret ediyor. Marmara Bölgesi sanayicisinin her zaman yanında olduk. Bizim desteklerimiz, sizin girişimci ruhunuzla birleşti. Ortaya da Türkiye’nin sanayi açısından en güçlü bölgesi çıktı. Tabi biz bununla yetinmek niyetinde değiliz. Bakınız makroekonomik verilerimiz ve ekonomiye olan güven pozitif yönde seyrediyor. Bankalar reel sektöre kredi verme konusunda daha hazır. Hükümet olarak tamamen pozitif gündeme odaklanmış durumdayız."



Bakan Varank’tan muhalefete eleştiri: “İftira kazanına dönmüş durumdalar”

"Ülkemiz bir yandan bölgesindeki tehditleri bertaraf ediyor, diğer yandan da ekonomide yeni baharlar yaşayacağı bir sürecin içine giriyor" diyen Bakan Varank, “Bugün burada yatırımlardan, istihdamdan, üretimden bahsediyoruz. Bizim gündemimiz bu. Ama tabi diğer yanda muhalefetin gündemini de biliyorsunuz. Kim kiminle nerede görüşmüş, kim kimin ayağını kaydırmaya çalışıyor, tam bir dedikodu, yalan ve iftira kazanına dönmüş durumdalar. Kendi parti kurultayları için harcadıkları enerjiyi yapıcı muhalefet için harcasalardı inanın bugün çok farklı bir Türkiye’de yaşıyor olurduk. Ama biz işimize bakmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin bir dakikasını dahi kaybetmeden, büyüme hedeflerine ulaşması için gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz. İşte bakın Bakanlık olarak; gerek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesiyle olsun gerekse KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerimizle olsun her zaman yanındayız. Yatırım yapmak isteyen, üretim yapmak isteyen herkesi destekliyoruz. Sizlerin bu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğine olan inancım tam. Memleketimizi aydınlık bir gelecek bekliyor. İnşallah hep birlikte Türkiye’yi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız” dedi.

