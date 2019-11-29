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Organize Sanayi Bölgeleri kardeş oldu

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Çorlu'da da düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Marmara Bölge toplantısının ardından organize sanayi bölgeleri arasında kardeşlik protokolleri imzalandı.

Organize Sanayi Bölgeleri kardeş oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla Çorlu’da da düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Marmara Bölge toplantısının ardından organize sanayi bölgeleri arasında kardeşlik protokolleri imzalandı.
Bakan Varank’ın programda kardeş OSB’lere ilişkin olarak yaptığı konuşmada, “Bugün 10 OSB’miz kardeşlik protokolüne imza atarak; ortak projeler geliştirmeye ve tecrübelerini paylaşmaya 'evet' diyecek. Atalarımızın dediği gibi birlikten kuvvet doğar. Ülkemizde ilk defa başlatılan bu girişimin, geniş bir uygulama alanı bulacağına ve verimli işbirliklerine kapı aralayacağına yürekten inanıyorum” demişti.
Bakan Varank’ın konuşmasının ardından OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı kapsamında Kardeş OSB Protokolleri de imzalandı. Protokol kapsamında Diyarbakır OSBNilüfer OSB, Ergene 2 OSBSamsun Merkez OSB, İkitelli OSB ASO 2. ve 3. OSB, Konya OSB Erzurum 1. OSB, Denizli OSB Adıyaman OSB kardeş OSB oldu.

TEKİRDAĞ

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:35
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:15
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