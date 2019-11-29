Tekirdağ’da 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Yusuf Şenel Ortaokulu’nda 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Yusuf Şenel Ortaokulu’nda yapılan Öğretmenler Günü kutlaması esnasında veliler tarafından evden getirilen yiyeceklerden yiyen 21 öğrenci hastanelik oldu.



Yedikleri mayonezden zehirlenmişler

Yusuf Şenel Ortaokulu’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte veliler evde hazırladıkları kek, pasta, kurabiye, poğaça gibi ürünleri getirdiler. İddiaya göre ikramlardaki makarna salatasında bulunan mayonez nedeniyle 21 öğrenci rahatsızlık geçirdi.

5 öğrenci ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne getirilirken, 16 öğrenci de kendi imkanlarıyla hastaneye geldiler. Yapılan tetkiklerin ardından öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtildi. Yapılan tedavilerinin ardından öğrenciler taburcu edildi.

TEKİRDAĞ 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:35

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