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Kaza yaptığı patpatı yedieminden çaldı, ortalığı birbirine kattı

İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kazaya karışması sonucu trafikten men edilen patpat, şoförü tarafından yediemin otoparkından çalındı. Ortalığı birbirine katan patpat, kısa sürede polis tarafından bulunurken, şoförü ise kayıplara karıştı.

Kaza yaptığı patpatı yedieminden çaldı, ortalığı birbirine kattı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kazaya karışması sonucu trafikten men edilen patpat, şoförü tarafından yediemin otoparkından çalındı. Ortalığı birbirine katan patpat, kısa sürede polis tarafından bulunurken, şoförü ise kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, daha önce kazaya karışması nedeniyle yediemin otoparkına kaldırılan patpat, şoförü tarafından çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede patpatı Üçler Mezarlığı civarında terk edilmiş halde buldu.
Çalınan patpatın yolda hızlı ve tehlikeli seyrettiğini ifade eden vatandaşlar, ezilme tehlikesi atlattıklarını öne sürdü. Polis ekipleri, patpatı bırakıp kaçan şüpheliyi arıyor.

TEKİRDAĞ

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:07
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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