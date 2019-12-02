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Tekirdağ’da büyük operasyon: 46 gözaltı Olmayan hastalara reçete yazarak SGK’yı 5 milyon lira zarara ...

İHA

Tekirdağ il merkezli olarak 3 ayrı ilde düzenlenen operasyonda olmayan hastalara ilaç yazarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu 5 milyon liranın üzerinde zarara uğrattığı tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan arasında doktor, ilaç mümessili, eczacı kalfası ve hastane çalışanları yer alıyor.

Tekirdağ’da büyük operasyon: 46 gözaltı Olmayan hastalara reçete yazarak SGK’yı 5 milyon lira zarara uğratmışlar Aralarında doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ il merkezli olarak 3 ayrı ilde düzenlenen operasyonda olmayan hastalara ilaç yazarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nu 5 milyon liranın üzerinde zarara uğrattığı tespit edilen 46 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan arasında doktor, ilaç mümessili, eczacı kalfası ve hastane çalışanları yer alıyor.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Tekirdağ KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları soruşturmada hasta olmayan şahıslara piyasa değeri yüksek olan ilaçları reçete eden, para karşılığı sağlık raporu veren şahıslara yönelik olarak Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde görevli doktor ve diğer kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin sağlık kurulu raporu talebinde bulunan kişilere emeklilik, ÖTV indirimi, ve çalıştıkları iş yerlerinde pozisyon değişikliği gibi nedenlerle para karşılığı sağlık raporu verdiği tespit edildi.
Yapılan soruşturmada çok sayıda şahsın hasta temini için aracılık ettiği ve para alışverişinin aracılar üzerinden yapıldığını belirleyen polis ekipleri soruşturma süresince olmayan hastalar adına reçete düzenlenerek SGK’nın 5 milyon liranın üzerinde zarara uğratıldığını belirledi.
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yakalama kararlarının ardından gözaltına alınan toplam 46 şüpheli Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecekleri kaydedildi.

TEKİRDAĞ

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:38
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  • İKİNDİ 15:28
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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