Cinayet zanlısı 14 yıl sonra yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 14 yıl önce, Haydar Kaya'nın (43) sokak ortasında öldürülmesinin faili olarak yakalanıp, gözaltına alınan S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2005 yılının Eylül ayında Muhittin Mahallesi Kocaağa Sokak meydana geldi. Kaya Haydar Kaya, sokak üzerinde bulunan işyerinden çıkarak aracına binmek istediği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu başına ve vücuduna isabet eden 5 kurşunla yaşamını yitirdi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaydan 14 yıl sonra cinayet soruşturmasında elde edilen bir delil üzerine harekete geçti. Dosya yeniden incelemeye alınırken, olayla ilgili olarak 6 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, S.K., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



TEKİRDAĞ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

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