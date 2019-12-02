TREDAŞ’ın Çorlu yatırımları 40 milyon lirayı aştı

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (TREDAŞ) Çorlu’da son dönemde yaptığı yatırım toplamının 40 milyon TL’yi aştığı kaydedildi.

Elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde modern bir teknolojik alt yapı kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren (TREDAŞ) şebeke yatırımları kapsamında 2019 yılında Çorlu’ya 40 milyon TL'yi aşan yatırım gerçekleştirdi.

Hizmet sahasında müşteri memnuniyetini ön plana alarak dağıtım hizmeti sağladığı illerde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren, (TREDAŞ) 2019 yılı Yatırım Programı kapsamında Tekirdağ’a bağlı Çorlu ilçesine toplamda 40 Milyon TL’yi aşan yatırım gerçekleştirdi.

Elektrik kesintilerini en aza indirme hedefiyle yola çıkan TREDAŞ, yatırım programı kapsamında ekonomik ömrünü doldurmuş, can ve mal emniyetini tehdit eden havai hatlı şebekeleri yer altına aldı.

TREDAŞ ekiplerinin çalışmaları sonucunda kötü durumdaki dağıtım merkezlerinin yıkılmasıyla bu merkezlerin yerine prefabrik beton trafo köşkleri tesis edilmiş oldu. Bu sayede Çorlu’daki Omurtak Caddesi, İsmet Paşa Bulvarı, Çetin Emeç Bulvarı, Muhittin ve Hıdırağa Mahallelerinde aydınlatma tesisleri de yenilenerek, kente modern bir görünüm kazandırıldı.

Çorlu’daki çalışmalar kapsamında 79 trafo, 410 saha dağıtım kutusu, 1320 galvanizli aydınlatma direği, 1640 aydınlatma armatürü, 193 beton şebeke direği, 70 bin metre kablo tranşe kazısı, 144 bin metre orta gerilim yeraltı kablosu, 117 bin metre alçak gerilim yer altı kablosu,13 bin metre alpek kablo, 23 bin metre orta gerilim havai hat iletkeni, vatandaşların kullanımına sunuldu.

TEKİRDAĞ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

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