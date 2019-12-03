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SGK'nın 5 milyon lira zarara uğratması ile ilgili soruşturma genişliyor

DHA

TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde, hasta olmayanlara ilaç yazarak ve rapor düzenleyerek SGK'yı 5 milyon liradan fazla zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilerden biri daha bugün yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüpheli halen aranırken, aralarında doktor ve hastane çalışanlarının da bulunduğu 46 kişi dün gözaltına alınmıştı.

TEKİRDAĞ merkezli 3 ilde, hasta olmayanlara ilaç yazarak ve rapor düzenleyerek SGK'yı 5 milyon liradan fazla zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilerden biri daha bugün yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüpheli halen aranırken, aralarında doktor ve hastane çalışanlarının da bulunduğu 46 kişi dün gözaltına alınmıştı.
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçesi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibi sonunda, hasta olmayan kişilere farklı tanılar konularak, piyasa değeri yüksek olan ilaçlar yazıldığı ve para karşılığı sağlık raporu verildiği belirlendi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli doktor ve çalışanlar ile eczacı kalfalarının da aralarında bulunduğu şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin, malulen emeklilik, ÖTV indirimi ve engelli bakım parası gibi nedenlerle sağlık raporu isteyenlere, engel oranını yüzde 80 gösteren rapor düzenledikleri tespit edildi.
Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin de hasta temini için aracılık ettiği, para alışverişinin bu aracılar ile yapıldığı, olmayan hastalar adına reçete düzenlenerek SGK'nın 5 milyon liradan fazla zarara uğratıldığı ortaya çıktı.
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen 49 gözaltı kararı üzerine Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonla 46 şüpheli dün gözaltına alındı. Şüpheliler, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, firari 1 şüpheli de bugün yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüpheli ise halen aranıyor.
ÇETEDEKİ DOKGTOR TAYİN EDİLMİŞ
Şüphelilerin, 'rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve kamu zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarından sorguları sürerken yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli nöroloji uzmanı doktor A.E.'nin daha önce bakanlık müfettişleri tarafından yapılan soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükçekmece Devlet Hastanesi'ne tayin edildiği öğrenildi. Başsavcılık, doktor A.E.'nin daha önce görev yaptığı yerlerle ilgili çalışma başlattı. 
Çetenin çalışma şeklinin de deşifre edilmeye başlandığı soruşturmada, çetenin kurduğu ağlarla, Türkiye genelinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Çetenin para karşılığı verdiği sağlık raporlarında engel durumlarını yüzde 80 gösterdiği saptandı. Özellikle yaşlılara hasta olmadıkları halde piyasa değeri yüksek ilaçların kullanılması gereken hastalık teşhisi konulduğu ve her biri 5 bin lira civarında olan ilaçların, devletten temin edilip İstanbul'da el altından satıldığı ortaya çıktı.
Engellilerin ÖTV'siz araç almaları için gerekli olan raporları da temin eden çete üyelerinin düzenlediği sahte raporlarla alınan araçların izini süren savcılık, sahte rapor ile malulen emekli olan ve engelli bakım maaşı alanları tespit etmeye çalışıyor. 
Savcılığın elde edilen bilgiler doğrultusunda ikinci bir operasyona hazırlandığı, yeni gözaltılar olabileceği öğrenildi.

TEKİRDAĞ

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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