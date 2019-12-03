İşaret dili kursiyerlerinden farkındalık videosu

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halk Eğitim Merkezi işaret dili kursu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık videosu yayımladı. Yaklaşık 3 dakikalık videoda kursiyerler işaret dili ile 'Hayat Bayram Olsa' isimli şarkıyı söyledi.

Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi'nde açılan işaret dili kursunda eğitim veren Büşra Çamyar ve öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel farkındalık videosu hazırladı. Videoda kursiyerler işaret dili ile 'Hayat Bayram Olsa' isimli şarkıyı söyledi. Videonun sonunda 'En büyük engel sevgisizliktir' diyen kursiyerler 'Engelsiz bir dünya için hep birlikte el ele' dedi.

TEKİRDAĞ 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:39

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