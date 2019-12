Çorlu’da Dünya Engelliler Günü’nde tören düzenlendi

Çorlu Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 1922 yılından bu yana tüm dünyada kabul gören 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Atatürk Meydanı’nda tören etkinlikleri gerçekleştirildi. Çorlu Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen program bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve sonrasında İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Atatürk Anıtı’na çelengin sunulmasının ardından Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.



“Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır”

Engelli bireylerin yalnızca bir gün değil her zaman hatırlanması gerektiğini belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır sözünü hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız lazım. Çorlu’nun Belediye Başkanı olarak, her yeni projemizde engelli vatandaşlarımızın yararına olacak fikirler geliştiriyoruz. Spordan sanata, eğitimden iş yaşamına kadar hayatın tüm alanlarında faaliyet gösteren engelli bireylerimiz adeta ‘Çorlu’da Engel Yok’ diyerek göğsümüzü kabartıyorlar. Engellilerimizin sosyal yaşama da daha aktif olarak katılabilmeleri için hizmetler üretiyoruz. Var olan hizmetlerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz” dedi.



“Zihinlerimizdeki engelleri ortadan kaldırmalıyız”

Başkan Sarıkurt ayrıca, “Belediyemizle birlikte engelli hemşehrilerimizin hayatında iz bırakmak için, onların daha özgüven sahibi bireyler olmaları için çalışmaya devam ediyoruz. Ben öncelikle engelli vatandaşlarımızın eğitim olanaklarının artırılması gerektiğine inanıyorum. Eğitim hayatını başarılı bir şekilde tamamlayan engellilerimizin kendilerine güveni daha fazla olacağından hem hayata hem de iş yaşamına karşı daha gayretli olacaklardır. Bizler de bir konuda gayretli olmalıyız; zihinlerimizdeki engelleri ortadan kaldırmalıyız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle değerli vatandaşlarımızla ve engelli bireylerimizle bir araya gelebiliyorsak bu engelsiz yaşama bir adım daha yaklaştığımızın bir göstergesidir. Engelli vatandaşlarımızın azmi ve başarısı bizlere ilham kaynağı oluyor ve olmaya da devam edecek” şeklinde konuştu.

