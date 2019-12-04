Tekirdağ’da 50 kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tekirdağ’da 50 kişi yakalandı

İHA

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince 2019 yılı Kasım ayı içerisinde yapılan uygulama ve denetimlerde 32 ayrı olayda toplam 50 şahıs yakalandı.

Tekirdağ’da 50 kişi yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince 2019 yılı Kasım ayı içerisinde yapılan uygulama ve denetimlerde 32 ayrı olayda toplam 50 şahıs yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince 2019 yılı Kasım ayı içerisinde, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, asayişe müessir olayların önlenmesi ve bu kapsamda önleyici ve caydırıcı tedbirlerin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, okul çevreleri, araçlar ve umuma açık yerlerde değişik zaman dilimlerinde çeşitli uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda 2 bin 709 kişinin GBT sorgulaması yapılarak bu şahıslardan 11’i aranan şahıslardan olduğu tespit edilerek yakalandı. Şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edildi.
Uygulama ve denetimlerde 142 araç kontrol edilerek, 6 araç sürücüsüne resmi belgede sahtecilik, alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu 32 ayrı olayda toplam 50 şahıs yakalanarak gerekli işlemlerin yapılması için adli makamlara sevk edildi. Bu çalışmalar sırasında, 1 adet çalıntı şase ve plakalı olduğu tespit edilen kamyonet, 2 ruhsatsız tabanca 11 fişek, 2 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

TEKİRDAĞ

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yüksel Ergene’yi karış karış dolaşarak sorunları dinliyor
YEREL HABERLER Başkan Yüksel Ergene’yi karış karış dolaşarak ...
Tekirdağ Deniz Çöpleri Eylem Planı 2020-2024
YEREL HABERLER Tekirdağ Deniz Çöpleri Eylem Planı 2020-2024
Süleymanpaşa’da 32 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Süleymanpaşa’da 32 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe
YEREL HABERLER Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe
Çorlulu işadamı Gümüş’ten Tekirdağspor’a 75 bin TL’lik bağış
YEREL HABERLER Çorlulu işadamı Gümüş’ten Tekirdağspor’a 75 bin ...
Önerler Mahallesi imar planları askıya çıktı
YEREL HABERLER Önerler Mahallesi imar planları askıya çıktı
Çorlu’da Dünya Engelliler Günü’nde tören düzenlendi
YEREL HABERLER Çorlu’da Dünya Engelliler Günü’nde tören düzenlendi
Ergene Belediye Başkanı Yüksel’den Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Ergene Belediye Başkanı Yüksel’den Engelliler Günü ...
İşaret dili kursiyerlerinden farkındalık videosu
YEREL HABERLER İşaret dili kursiyerlerinden farkındalık videosu
Belediye başkan yardımcısı sergi açtı
YEREL HABERLER Belediye başkan yardımcısı sergi açtı
Ergene Kültür Merkezi açılıyor
YEREL HABERLER Ergene Kültür Merkezi açılıyor
Protokol, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tekerlekli sandalyeye bindi
YEREL HABERLER Protokol, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ...
Trafik levhasını parçaladı
YEREL HABERLER Trafik levhasını parçaladı
Bugün tüm engeller kalktı
YEREL HABERLER Bugün tüm engeller kalktı
Askeri üniformalı kutlama
YEREL HABERLER Askeri üniformalı kutlama
Tuvalette yaralı bulundu
YEREL HABERLER Tuvalette yaralı bulundu
SGK'nın 5 milyon lira zarara uğratması ile ilgili soruşturma genişliyor
YEREL HABERLER SGK'nın 5 milyon lira zarara uğratması ile ilgili ...
Tekirdağ´da sahte içki operasyonu; yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi
YEREL HABERLER Tekirdağ´da sahte içki operasyonu; yılbaşı öncesi ...
Tekirdağ’da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da sahte içki operasyonu
TBBM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da açılış yaptı, tapu dağıttı
YEREL HABERLER TBBM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da açılış yaptı, tapu ...
1980’li yıllardan beri çözülemiyordu, tapuları Meclis Başkanı dağıttı
YEREL HABERLER 1980’li yıllardan beri çözülemiyordu, tapuları Meclis ...
TOBB’dan meclis üyelerine bilgilendirme semineri
YEREL HABERLER TOBB’dan meclis üyelerine bilgilendirme semineri
Minik eller turşu yaptı
YEREL HABERLER Minik eller turşu yaptı
Kayıp kız polise teslim oldu
YEREL HABERLER Kayıp kız polise teslim oldu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X