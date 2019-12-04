Tekirdağ’da 50 kişi yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince 2019 yılı Kasım ayı içerisinde yapılan uygulama ve denetimlerde 32 ayrı olayda toplam 50 şahıs yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince 2019 yılı Kasım ayı içerisinde, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, asayişe müessir olayların önlenmesi ve bu kapsamda önleyici ve caydırıcı tedbirlerin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, okul çevreleri, araçlar ve umuma açık yerlerde değişik zaman dilimlerinde çeşitli uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda 2 bin 709 kişinin GBT sorgulaması yapılarak bu şahıslardan 11’i aranan şahıslardan olduğu tespit edilerek yakalandı. Şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edildi.

Uygulama ve denetimlerde 142 araç kontrol edilerek, 6 araç sürücüsüne resmi belgede sahtecilik, alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu 32 ayrı olayda toplam 50 şahıs yakalanarak gerekli işlemlerin yapılması için adli makamlara sevk edildi. Bu çalışmalar sırasında, 1 adet çalıntı şase ve plakalı olduğu tespit edilen kamyonet, 2 ruhsatsız tabanca 11 fişek, 2 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

TEKİRDAĞ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:40

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