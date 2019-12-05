Zehir tacirleri tutuklandı

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"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu sonucu gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik Salı günü gerçekleştirdiği “Özdemir” operasyonu kapsamında gözaltına alınan zanlıların ifadeleri doğrultusunda, satılması için ilçeye İstanbul’dan uyuşturucu getirdikleri tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Abdülhekim B. ve Sabahattin B. isimli 2 uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEKİRDAĞ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:40

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