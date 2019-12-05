Tekirdağ’da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda bir araçta ve evde toplamda 200 litre şarap olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Yavuz Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda TAPDK belgesi olmadan, açık olarak alkollü içki satışı yaptığı bilgisi edinilen R.A. isimli şahsın kullandığı araç durdurularak arama yapıldı. Araç içerisinde yapılan kontrollerde 155 litre şarap olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi.



45 litre daha ele geçirildi

Polis ekiplerince arama kararına istinaden şahsın ikametinde yapılan aramalarda ise 45,5 litre şarap olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi. Şüpheli şahıs R.A. hakkında 5607 Sayılı Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

TEKİRDAĞ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.