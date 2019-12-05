Malkara Emniyet Müdürü Yıldız görevine başladı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin yeni Emniyet Müdürü Başkomiser Ahmet Hakan Yıldız, görevine başladı.

Başkomiser Ahmet Hakan Yıldız, Van Bahçesaray İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

Malkara’da görev yapmaktan memnun olduğunu ifade eden Yıldız, ilçenin güzel ve hoş bir havası olduğunu dile getirdi.

TEKİRDAĞ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:40

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