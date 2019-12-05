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Balkonda yakalandılar

İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde eski kamu kurum binasına giren iki şüpheli, devriye atan bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Balkonda yakalandılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde eski kamu kurum binasına giren iki şüpheli, devriye atan bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Sinanpaşa Caddesi üzerinde bulunan eski TREDAŞ Malkara İşletme Şefliği binasına gece yarısı 00.45 sıralarında iki şüpheli girdi. O sırada devriye atan mahalle bekçileri, binadaki hareketliliği fark etti.

Yakalanınca balkona tırmandılar
Bekçiler, destek istedikleri polislerin yardımıyla balkonda saklanan ve binaya hırsızlık amacıyla girdiği tahmin edilen S.A. ve S.A.’yı yakaladı. Çağrılan itfaiyenin merdiveniyle balkondan alınan şahıslar karakola götürüldü. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli serbest bırakıldı.

TEKİRDAĞ

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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