Çorlu’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, şüpheli şahıslardan yaklaşık 150 gram 'bonzai' adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ile bir miktar eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden A.Ö. isimli kişiye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, M.Ç., Ç.D. ve A.K. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapılarak gözaltına alındılar.

Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri kaydedildi.

TEKİRDAĞ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:40

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