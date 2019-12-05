Çorlu Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

Özgür Arduç her şeyi itiraf etti

Çorlu Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un başkanlığında Çorlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Başkan Sarıkurt, toplantı öncesinde Çorlu Belediyesi ile çeşitli kurum ve kuruluşların şehirdeki faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullara yardım yapılması konusunu görüşerek oy birliği ile kabul eden meclis üyeleri birimler arası ödenek aktarması yapılması konusunu da görüşerek oy birliğiyle kabul ettiler.

Meclis üyesi Bilgehan Çağlar tarafından okunan İmar Komisyonu Raporu, Oya Asıl Güney tarafından okunan İçişleri Komisyonu raporu ve Öner Tekin tarafından okunan Plan ve Bütçe Komisyonu raporları da meclis üyelerince oy çokluğu ile kabul edildi.

TEKİRDAĞ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:40

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