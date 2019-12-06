Tren yolu masaya yatırıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinin tam ortasından geçerek ilçeyi ortadan ikiye bölen demir yolunun etrafına çekilen tel çitler ile mağdur olan bölge sakinlerine çare aranıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya gelen Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak ve Belediye Başkanı Nebi Tepe, talep ve beklentilerini dile getirdi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşme neticesinde birçok önemli karar alındı. Buna göre; Muratlı merkezde bulunan manevra alanının Seyitler köyü veya Balabanlı Mahallesi’ne taşınması hususunda TCDD Bölge Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların yapılması, tren yolu üzerine yaya üst geçit veya alt geçitleri yapılması proje çalışmalarının Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülmesi, Turan Mahallesi’ne yaya üst geçit ve alt geçitlerinin yeri belirlenmesi için TCDD Bölge Müdürlüğü’nce gerekli çalışmaların yapılması ve Muratlıİnanlı karayolu üzerinde bulunan hemzemin geçitteki araçların daha rahat geçişinin sağlanması için Muratlı Belediye Başkanlığınca gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

Diğer taraftan, konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, ilk önceliklerinin tren yolunun Muratlı ilçe merkezi içerisinden kaldırılması olduğunu vurgulayarak, “Onun dışında manevra alanının değiştirilmesini istedik. Çünkü tren geçişleri sırasında uzun araç kuyrukları oluşuyor. Bunun önüne geçerek trafiği rahatlatacaktır. Seyitler köyü veya Balabanlı Mahallesi’nde manevra yapmasını talep ettik” dedi.

TCDD ve Karayolları Müdürlüğü ile görüşmelerin süreceğini aktaran İlçe Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak ise vatandaşların huzur ve refahı için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

TEKİRDAĞ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.