Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Muratlı Meslek Yüksekokulu’nda ‘Engelli Bireyler ve Otizm’ konulu seminer gerçekleştirildi.

NKÜ Muratlı Meslek Yüksekokulu konferans salonunda öğrenciler ile akademik ve idari personele yönelik Süleymanpaşa Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu öğretmenleri tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Bilgi ve tecrübelerini paylaşan Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu Müdiresi Lütfiye Sertdamar ile özel eğitim sınıfları öğretmenleri Hale Altın ve zümre ekibi, seminere yoğun ilgi gösteren öğrenci ve personele teşekkür etti.

Konferansta, Aralık 2016’da ilan edilen ‘Otizm Eylem Planı’ da ele alındı. Türkiye’de her 10 kişiden 1’inin otizmi bildiğini anlatan konuşmacılar, bilim adamlarının 100 kişiden 1 kişinin otizm olduğunu ve erkek çocuklarının kızlara göre 3 kat daha fazla olabileceğini tespit ettiklerini söylediler.

Otizm ‘Cevhere’ benzetilirken, doğru işlendiği takdirde güzel sonuçların alınacağı da anımsatıldı.

TEKİRDAĞ 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.