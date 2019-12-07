“Mentörlük Eğitimi İşbirliği” protokolü imzalandı

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Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında ÜniversiteSanayi işbirliğine yönelik "Mentörlük Eğitimi İşbirliği" projesinin imza protokolü gerçekleştirildi.

Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin protokolü imzaladı. Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker’de yer aldı.

“Mentörlük Eğitimi İşbirliği” protokolü kapsamında alanında uzman profesyonellere inovasyon odaklı işletme mentörlüğü becerileri kazandırmayı ve mentörlük desteğiyle işletmelerin ArGe ve inovasyon yönetim kapasitelerinin ÜniversiteSanayi işbirliğinde gerçekleştirilecek proje sayılarının arttırılması amaçlanıyor.

TEKİRDAĞ 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:42

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