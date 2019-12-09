Meriç-Ergene Havzası Havza Yönetim Toplantısı

MeriçErgene Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında YİKOB Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıya Vali Yıldırım’ın yanı sıra Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Kırklareli Vali Yardımcısı Alaaddin Serdar Polat, DSİ 11. Bölge Müdürü Nesip Özden, belediye temsilcileri, akademisyenler ve OSB bölge müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Su olmasa hayat olmaz, su varsa hayat var. Fakat suyun nasıl tüketildiği düşüncesi kafalarda soru işareti olarak yer alıyor. Bunu nasıl daha iyi hale getirebiliriz, bizden önceki dönemlerde de mutlaka bu tür problemler görüldü ve bunlara dair çalışmalar yapıldı. Biz de bu çalışmaları devam ettirme gayreti içerisindeyiz. Çalışmaların en büyüğü DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmış olan çalışmalardır. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı, pek çok delillere dayanılarak hazırlanmış bir eylem planıdır. Aslolan bu eylem planının uygulanması ve bu uygulama esnasında da gerek Tekirdağ gerek Kırklareli’de gerekse Edirne’de görev yapan kamu görevlileri, yaşayan insanlarımız, sanayicilerimiz tarafından mutlaka dikkate alınması gerektiği aşikardır. Almamız gereken tedbirler konusunda veya eylem planında değişmesini istediğiniz birtakım uygulamalar varsa bu konularda tekrar bildiklerimizi ortaya koyalım diye bir araya geldik” dedi.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Altun Kaya Çavuş tarafından sunum gerçekleştirildi.

Toplantının değerlendirilmesi, katılımcıların görüş ve önerilerini belirtmesinin ardından toplantı sona erdi.

TEKİRDAĞ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:44

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