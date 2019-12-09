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Rus Natalia'nın kedilerinin zehirlenmesine polis soruşturması

DHA

TEKİRDAĞ'da yaşayan Rusya uyruklu Natalia Tsyura'nın villasının bahçesinde baktığı 20 kediden 10'una zehirli ciğer verilmesi, hayvanlardan 2'sinin telef olmasıyla ilgili polis, soruşturma başlattı. Tsyura'nın şikayeti üzerine polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alırken, bazı site sakinleri ile güvenlik görevlilerinin ifadelerine başvurdu.

TEKİRDAĞ'da yaşayan Rusya uyruklu Natalia Tsyura'nın villasının bahçesinde baktığı 20 kediden 10'una zehirli ciğer verilmesi, hayvanlardan 2'sinin telef olmasıyla ilgili polis, soruşturma başlattı. Tsyura'nın şikayeti üzerine polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alırken, bazı site sakinleri ile güvenlik görevlilerinin ifadelerine başvurdu.
Rus Natalia Tsyura, kentteki firmada çalışan eşiyle birlikte 6 yıl önce Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkisindeki siteye yerleşti. Tsyura, oturduğu villada sokak hayvanlarını da beslemeye başladı. Tsyura'nın bahçede baktığı 20 kediden 10'unun ağzından pazartesi günü köpük gelmeye başladı. Bunun üzerine Tsyura, kedileri veterinere götürdü. 10 kediden 2'si telef olurken, 8'ine ise tedavi uygulandı. Veterinerin yaptığı incelemede, kedilerin midesinde, ciğerle karıştırılmış zehir tespit edildi. 
Natalia Tsyura, 6 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve hayvanları özellikle de kedileri çok sevdiğini belirterek, bahçesinde 20 kediye baktığını söyledi. Tsyura, kedilerin zehirlenmesine çok üzüldüğünü de belirtti. 
Öte yandan Natalia Tsyura'nın şikayeti üzerine polis, geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, bazı site sakinleri ile güvenlik görevlilerinin ifadelerine de başvurdu.
Soruşturma sürdürülürken, site sakinleri de olay nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi. Site yönetimi, yaptığı toplantıda, giriş ve çıkışların iyi kontrol edilmesi için güvenlikçileri uyardı.

TEKİRDAĞ

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:15
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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