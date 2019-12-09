Onu tanıdınız mı?

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Araç sürücüsü ve yolcular son anda araçtan çıkarak canlarını kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Malkara’dan Süleymanpaşa istikametine giden otomobilin İnecik Mahallesi yakınlarında motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Alev alev yanan aracı hemen yol kenarına park eden sürücü ve yolcular arabadan çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü.

TEKİRDAĞ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:44

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