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Tekirdağ’da polisten kış lastiği denetimi

İHA

Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla Tekirdağ Malkara'da ekipler denetimlerde bulundu. Kar lastiği olmayan ticari araçlara 625 lira para cezası kesiliyor.

Tekirdağ’da polisten kış lastiği denetimi

Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla Tekirdağ Malkara’da ekipler denetimlerde bulundu. Kar lastiği olmayan ticari araçlara 625 lira para cezası kesiliyor.
Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri, D110 Karayolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi girişinde denetim yaptı. Durdurulan araçların tek tek lastikleri kontrol edilerek, lastiklerde ölçümler yapıldı. Sürücüler kış lastiği uygulaması ile ilgili bilgilendirilirken, polis ekipleri kış lastiğinin nasıl olması gerektiğini anlattı.
Kontrollerde kış lastiği, SRC belgesi ve yetki belgesi olmayan sürücülere toplam 6 bin 297 lira para cezası kesildi.

TEKİRDAĞ

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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