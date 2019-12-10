Tekirdağ’da polisten kış lastiği denetimi

Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla Tekirdağ Malkara’da ekipler denetimlerde bulundu. Kar lastiği olmayan ticari araçlara 625 lira para cezası kesiliyor.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri, D110 Karayolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi girişinde denetim yaptı. Durdurulan araçların tek tek lastikleri kontrol edilerek, lastiklerde ölçümler yapıldı. Sürücüler kış lastiği uygulaması ile ilgili bilgilendirilirken, polis ekipleri kış lastiğinin nasıl olması gerektiğini anlattı.

Kontrollerde kış lastiği, SRC belgesi ve yetki belgesi olmayan sürücülere toplam 6 bin 297 lira para cezası kesildi.

TEKİRDAĞ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:45

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