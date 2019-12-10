Tekirdağ'da sis esareti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan sis yoğunluğu devam ediyor. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sis yoğunluğu ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Sabah iş ve okullarına gitmek üzere yola çıkanlar, sis tabakasının esiri oldu. Sis trafiğin aksamasına neden olurken, kazalara da davetiye çıkarıyor. Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sis yoğunluğunun sürebileceği öğrenildi. Trafikte zor anlar yaşayan sürücüler ise sis lambalarını yakarak ilerlemeye çalışıyor.

Yoğun sise bir de baca dumanları eklenince görüş mesafesi zaman zaman 10 metrenin altına düştü.

Öte yandan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Marmara’nın bazı bölümlerinde sisin yanı sıra buzlanma ve don uyarısı da yaptı.

TEKİRDAĞ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.