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Yanında çalışan liseli kıza cinsel tacizden tutuklandı

DHA

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde lokantacılık yapan Ramazan Dik (46), yaz aylarında iş yerinde çalışan lise öğrencisi F.B. (15) adlı kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Taciz olayı, Ramazan Dik'in otomobiliyle sık sık okula F.B.'yi almaya gelmesinden şüphelenen okul arkadaşlarının dikkati sayesinde ortaya çıktı. 
Şarköy'de lokanta sahibi Ramazan Dik'in, yaz aylarında aile ekonomisine katkı sağlamak ve okul masraflarını karşılamak için iş yerinde garsonluk yapan lise birinci sınıf öğrencisi F.B.'yi okulun önünden otomobiliyle alması, kızın arkadaşlarının dikkatini çekti. Arkadaşları F.B.'ye durumu sordu. Bunun üzerine F.B., arkadaşlarına Ramazan Dik'in kendisine sözlü ve elle tacizde bulunduğunu anlatarak, gönderdiği telefon mesajlarını gösterdi. F.B.'nin arkadaşları da olayı öğretmenleri ve okul yönetimine bildirdi.
Okul yönetiminin savcılığa şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcısı Oğuz Çolban, liseli kızın psikolog eşliğinde ifadesine başvurdu. F.B., Ramazan Dik'in kendisine elle ve sözlü tacizde bulunduğunu belirterek, gönderdiği telefon mesajlarını gösterip, verdiği cinsel içerikli kitapları da savcılığa teslim etti. Ramazan Dik'in liseli kıza, 'Canım dışarı çıkalım, bir yerlere gidelim, gezmeye gidelim', 'Seni okuldan alayım mı?', 'Seni seviyorum ve sensiz olmaz çünkü' yazılı mesajlar attığı belirlendi.
Savcı Oğuz Çolban'ın talimatı üzerine gözaltına alınan evli ve 1 çocuk babası Ramazan Dik, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. F.B.'nin öğrenim gördüğü okulun yakınlarında kendisinin tavukları bulunduğunu öne süren Ramazan Dik, "Tavuklara yem vermek için gittiğimde akrabam da alan F.B.'yi rastladıkça aracıma alıyordum. F.B., psikolojik tedavi gördüğü için mesajları ona mutlu olması için yazıyordum. Ona cinsel tacizde bulunmadım" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Dik, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TEKİRDAĞ

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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