Balık avlarken 2 köpek balığı çıktı

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Tekirdağ’da balıkçılar balık avlarken 2 ve 2 buçuk metrelik 2 köpek balığı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Marmara Denizi’nin Şarköy kesimlerinde balık avlamaya çalışan balıkçıların ağlarına 2 köpek balığı takıldı. Tekirdağ’ın merkezi ilçesine getirilen ve boyları 2 ile 2 buçuk metre arasında değişen köpek balıkları vatandaşların da ilgi odağı oldu. Köpek balığını ilk kez gören bazı vatandaşlar köpek balıklarının başından ayrılmayarak fotoğraf çekilmeye çalıştı.

TEKİRDAĞ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:07

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AKŞAM 17:49

YATSI 19:15

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