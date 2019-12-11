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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fatih Mahallelilerle dertleşti

İHA

Tekirdağ'ın Muratlı Kaymakamlığınca aylık organize edilen Halk ve Güvenlik Toplantısı, bu ay Fatih Mahallesi'nde icra edildi.

Fatih Mahallelilerle dertleşti

Tekirdağ'ın Muratlı Kaymakamlığınca aylık organize edilen Halk ve Güvenlik Toplantısı, bu ay Fatih Mahallesi’nde icra edildi.
Fatih Mahallesi’nde gerçekleştirilen Halk ve Güvenlik Toplantısında geçen toplantıda dile getirilen istek ve talepler hatırlatıldı. Bu istek ve taleplere ilişkin yapılan girişimlere dair bilgiler verildi. Açılış konuşmasını yapan Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, makamının halka hizmet için var olduğunu anımsatarak, "Her kamu birimi kendi görev ve sorumlulukları çerçevesinde kamu görevini icra etmektedir. Halkın yararı için hep birlikte ne yapmamız gerekiyorsa, beraber yapacağız; sorunlarınıza çözüm üreteceğiz. Orta ve uzun vadede çözüm üretmemiz gereken konular da olabilir. İlçe Yönetimini aşan hususlarda ise üst makamlara çıkar, konuyu yukarılara taşırız. Daha geniş katılımlı halk toplantılarının olmasını umut eder, olumlu sonuçlar elde etmeyi temenni ederim” ifadelerine yer verdi.
Fatih Mahallesi Muhtarı Orhan Bozkurt ise mahallesine ilişkin teknik bilgiler vererek taleplerini iletti. Tren yolu alt geçidine engelli rampası, güvenlik kamera sistemi, yağışlı havalarda alt geçidin içerisine su girmemesi için çatısının uzatılması gibi talepleri yeniden dile getirildi. Araç geçişi için Fatih Mahallesi Hasan Çelikkol Caddesi üzerine bir hemzemin geçit talebi yapıldı. Hasan Çelikkol Caddesi’ne daha önceden talep edilen hız kesici kasis konulması hususunun Karayolları Bölge Müdürlüğüne iletildiği hatırlatılarak kasis konmasının bazı gerekçelerden ötürü uygun bulunmadığı öğrenildi.
Yaşadıkları sorunlara ilişkin geçen yılki toplantıdan bu yana pek bir yol kaydedemediklerini ifade eden muhtar Orhan Bozkurt, eleştiride bulundu. Tren yolu geçişlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kaymakam Demirayak ise 5 rayın 2’ye düşürüleceğini, manevra alanının yerinin Seyitler veya Balabanlı’ya alınacağını dile getirerek alt ve üst geçit sayılarının artırılması ile tren yolu geçişlerinin sorun olmaktan çıkacağını söyledi. Yerel yönetimlerin de taşın altına elini koymasını isteyen Kaymakam Demirayak, 1,2 milyar bütçesi olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi için alt geçit yapılmasının sorun olmaması gerektiğini belirtti. Yerel yönetimlerin 2020 bütçesine tren yolu geçitleri için kaynak ayırmasını dileyen Kaymakam Altan Demirayak, “Yerel yönetimlerin yapacakları hamleler ile tren yolu sorunu artık Muratlı’nın gündeminden çıksın” dedi.
Fatih Mahallesi’nde yapılacak yeni 3 katlı sağlık merkezinin ihaleye çıktığını dile getiren Kaymakam Demirayak, "Halk Sağlığı Merkezi içerisinde üç aile hekimi ile Toplum Sağlığı Merkezi yer alacak. 2020’de kısmetse başlanacak” dedi.
Bebek arabaları ile kadınların ve engelli vatandaşların alt geçidi kullanamadıkları bir kez daha dile getirildi. Kanunen demir yollarının alt veya geçit yapma müsaadesinin olmadığı anlatıldı. Bu kapsamda daha önce Fatih Mahallesi’ne yapılan alt geçidin de tünel olarak gösterildiği ve o şekilde yapıldığı öğrenildi. Hükümet Konağı ile Bülent Ecevit Parkı arasında Büyükşehir Belediyesince daha önce alt geçit yapılacağı duyurulmasına rağmen, projenin maliyetli olmasından ötürü vazgeçildiğini anımsatan Kaymakam Demirayak, “Büyükşehir Belediyesi proje maliyeti artacağı için alt geçidi üst geçide döndürdü. Günümüz teknolojisiyle yer altı suyunu mazeret göstermek bence pek de doğru değil. Alt geçit yapılmalıydı diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
İlçe Belediyesinin mevcut geçitlerin sorumluluğu alabileceğini kaydeden Demirayak, yerel yönetimlerin katkısının gerektiğini vurguladı.
Hanoğlu Göleti’nin kiraya verilmesinden ötürü balık tutamayan amatör balıkçılar, sorunlarını aktardı. Konuya ilişkin daha önce de defalarca İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yazı yazdıklarını söyleyen Kaymakam Demirayak, bir kez daha yazacaklarını ifade etti.

TEKİRDAĞ

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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