Malkara’da kablo hırsızlığı: 2 tutuklama

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Tekirdağ’ın Malkara ilçe kırsalındaki bir maden ocağından kablo çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şahin Mahallesi kırsalındaki bir maden ocağından yaklaşık 220 metrelik kablo çalındı. İhbar üzerine bölgede operasyon düzenleyen ilçe jandarma ekipleri takibe aldığı 2 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.

TEKİRDAĞ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:45

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