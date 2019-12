Çorlu Belediyesinden sevimli dostlar için yeni bir başlangıç

Çorlu Belediyesi tarafından sevimli dostların sıcak ve güvenli yuvalarında yeni bir hayata başlamalarına imkan sağlayabilmek amacıyla sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için proje başlatıldı. Proje kapsamında Çorlu Belediyesi resmî internet sitesinde 'Yeni Bir Başlangıç' sayfası açıldı.

Çorlu Belediyesi, 2000 yılından bu yana faaliyet gösteren Geçici Hayvan Bakımevi'nde yürütülen bakım ve tedavi çalışmalarının ardından hayvan sahiplendirmeyi özendirmek ve sokak hayvanlarını sahiplendirerek yaşam standartlarına değer katmak için yeni bir çalışmaya imza attı.

Bin metrekaresi kapalı olmak üzere 3 bin 500 metrekarelik alanda 600 hayvan kapasitesiyle hizmet veren ve Trakya'nın en büyük geçici hayvan bakımevine sahip olan Çorlu Belediyesi, proje kapsamında sevimli dostların bakım ve tedavisini üstlenmenin yanı sıra onları sahiplendirerek sıcak yuvalarında yaşam sürmelerini sağlayabilmek için sahiplendirme alanları oluşturdu.

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde 30 adet köpek tedavi bölümü, yavru ve karantina bölümü, muayene ve müşahede odası, aynı anda 2 operasyon yapılabilen modern ameliyathanesi, 20'si faal 35 kedi tedavi kafesi ile sessiz dostlarımıza uzman veteriner hekimler tarafından hizmet verilirken, muayeneden geçen ve tedaviye ihtiyacı olan hayvanlara hızla müdahale ediliyor.

İçdış parazit ve kuduz aşıları yapılan hayvanlar kısırlaştırma işlemlerinin yapılmasının ardından sağlıklarına kavuşurken, kimlik kartları çıkarılan sahipsiz hayvanlar daha sonra ücretsiz bir şekilde sahiplendiriliyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan ve 2019 yılının ilk 11 ayı içinde 540 kedi ve köpeğin sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştuğunu belirten ve sokak hayvanlarının yaşam hakkına saygı duyan anlayışla onları da ilçenin sakini olarak görerek çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Sokaklarda aç kalan hayvanları doyurmak için vakıflar kuran ve tüm tarihi yapılarında da kuşlar için yuvalar yapan bir kültürün mirasçısı olan bizler, sokaklardaki canlılarımıza sahip çıkarak korumayı hedefliyoruz. Unutmayalım ki, sahipleri tarafından çeşitli sebeplerle sokağa atılan ve sokak dünyaya gelen can dostlarımız maalesef türlü zorluklarla baş başa kalıyor. Onların mutlu bir yaşam sürdürebilmelerinin en önemli esaslarından birisi de şüphesiz hayvan sevgisidir. Çorlu Belediyesi olarak biz de yaptığımız çalışmalarla bu hassas konuda farkındalık oluşturmak için yola çıktık ve 'Yeni Bir Başlangıç' projemizi hayata geçirdik. Evini paylaşacağı bir can edinmek isteyen vatandaşlarımız satın almak yerine, bizlerden şefkat bekleyen sevimli dostlarımızı sahiplenerek onları sokaklardan kurtarabilirler. Barınağımızın kapısı her zaman hayvan sever dostlarımıza açıktır” dedi.

"Belediye web sitemizde açılan 'Yeni Bir Başlangıç' sayfasıyla sahiplendirilecek can dostlarımızla ilgili olarak çeşitli bilgi ve fotoğraflara yer veriliyor" diyen Başkan Sarıkurt, “Lütfen sevimli dostlarımızı satın almayın. Sokaklarda ya da belediyelerimizin bünyelerinde yer alan hayvan bakımevlerinde bulunan ve sevgiye muhtaç dostlarımızı sahiplenin ve onların yaşamında yeni bir başlangıç olanağı sağlayın” diye konuştu.

