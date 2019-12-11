Üst geçide çıkıp boks yaptılar

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Tugay Kavşağı mevkisinde bulunan üst geçide çıkan 2 vatandaş boks yaptı. İkilinin mücadelesi yoldan geçen vatandaşların kameralarına yansıdı.

Çerkezköy'de sabah saat 08.30 sıralarında 6 derece soğuğa rağmen 2 vatandaşın üst geçitteki boks mücadelesi yoldan geçen vatandaşların kameralarına yansıdı. Tugay Kavşağı'nda bulunan üst geçitte yaşanan olayda 2 kişi karşılıklı boks mücadelesine girişti. Sabahın erken saatlerinde soğuk havaya rağmen birbirlerini nakavt etmeye çalışan kişilerin görüntüleri yoldan geçen vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.

TEKİRDAĞ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:45

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