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Çorlu 2020 Avrupa Spor Kenti unvanını teslim aldı

İHA

Çorlu 2020 Avrupa Spor Kenti unvanını teslim aldı

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen ACES Europe ödül törenine katılarak 2020 Avrupa Spor Kenti unvanını Çorlu'ya getirdi.
Çorlu Belediyesi tarafından yapılan adaylık başvurusunun ardından 2122 Kasım 2019 tarihlerinde Çorlu'ya gelen Avrupa Spor Kentleri Federasyonu (ACES Europe) heyetinin verdikleri olumlu rapor doğrultusunda Çorlu'nun 2020 Avrupa Spor Kenti ilan edilmesiyle birlikte Brüksel'e davet edilen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt beraberinde Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin ve Meclis Üyesi Cüneyt Ergün ile birlikte Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen ödül törenine katıldı.

"Çorlu'muzun marka değerini yükseltiyor olmanın mutluluğu yaşıyoruz"
2020 Avrupa Spor Kenti ödülünü ACES Europe Başkanı Gian Francesco Lupattelli'nin elinden alan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt törende yaptığı konuşmasında, “Öncelikle Avrupa Spor Kentleri Federasyonu (ACES Europe) yetkililerine teşekkür ediyorum. Bugün dünyanın faklı şehirlerini evrensel spor alanında bir araya getirdiniz. Çorlu'muz Trakya'nın en büyük şehirlerinden biri olarak sporda katkı sunmak üzere var olmaya devam edecek. Ümit ediyorum ki, farklı şehirlerdeki insanları buluşturan bu etkinlikler de bir arada olmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Sarıkurt konuşmasının ardından yaptığı değerlendirmede ödüle layık görülmekten ve ödülü almış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Sporda öncü belediye olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa Spor Kentleri Federasyonu'nun (ACES Europe) Çorlu'muzu 2020 Avrupa Spor Kenti ilan etmesinin ardından şehrimizin marka değeri oldukça yükseldi. Çorlu'muzun marka değerini her geçen gün yükseltiyor olmanın mutluluğu yaşıyoruz. Sporda bölge lideri olma hedefimiz bu ödülle taçlandı” diye konuştu.

"Çorlu'muzun 2020 Avrupa Spor Kenti olmasının haklı gururunu yaşıyoruz"
Çorlu’muzun 2020 Avrupa Spor Kenti olması hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından büyük bir önem taşıyor. Çorlu bugünden itibaren spor alanında ülkemiz genelinde ve Avrupa nezdinde adından sıkça söz ettirecek. Hazırlayacağımız projelerle Çorlu'muza değer katacak ve örnek bir spor kenti olarak haklı bir gurur yaşayacağız. Öte yandan ödül törenimizde bizleri yalnız bırakmayan Avrupa Parlamentosu Hak ve Özgürlükler Hareketi Milletvekili İlhan Küçük, Avrupa Sosyalistler Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Kader Sevinç, ACES Europe Balkanlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Anatoliy Iliev'e de ayrıca teşekkür ederim. Hem kentimiz hem de ülkemiz adına oldukça sevinçliyim” şeklinde konuştu.

TEKİRDAĞ

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:17
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  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:49
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