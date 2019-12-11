Çorlu TSO’dan deprem semineri

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde düzenlenen eğitim ve seminerler kapsamında Deprem Bilinci ve Deprem Anında Yapılması Gerekenler konulu semineri gerçekleştirildi.

Tekirdağ AFAD uzmanları tarafından Çorlu TSO Batı Eğitim Salonu’nda gerçekleşen seminerde, afette alınması gereken tedbirler, öncesi ve sonrası yapılacaklar, afetten sonraki ilk 72 saatin önemi ve doğru davranış şekilleri konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Seminere Çorlu TSO Meclis Başkan Yardımcısı ve 13. Meslek Komite Üyesi Umut Güngör de katıldı.

TEKİRDAĞ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.