Atatürk Evi yeniden açılıyor

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki haftadır kapalı olan Atatürk Evi, yeniden ziyarete açılıyor.

Personel eksikliği nedeniyle iki haftadır ziyarete kapalı olan Muratlı Atatürk Evi, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından personel görevlendirilmemesi yüzünden kapanmıştı. Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, belediyeden orada çalışmak üzere bir personel görevlendirilmesi için resmi yazıyı yazdı. Atatürk Evi'nin yeniden ziyaretçilere açılması bekleniyor. 23 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması metnindeki göçmen mübadeleleri maddesi gereğince; 19341935 yıllarında Bulgaristan’dan gelen Türklerin bir kısmının Muratlı ilçesinde yeni iskan alanları inşa ettirilerek yerleştirilmeleri bizzat Atatürk tarafından emredilmişti. Muratlı ilçesi İstiklal Mahallesi’ndeki ev de zamanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk misafir olarak kalmıştı. Muratlı ilçesi İstiklal Mahallesi’nde yer alan ev, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1988 yılında tescil edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılarak; 2005 yılında ‘Atatürk Evi’ olarak restore edilmişti.

Diğer taraftan, Muratlı Atatürk Evi’ne belediyeye bağlı şirket üzerinden Sebahattin Tarakçı isimli işçinin görevlendirildiği öğrenildi.

TEKİRDAĞ 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:49

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.