Malkara’da yaya halindeki 5 kaçak jandarmaya yakalandı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece yarısı yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, yolda yaya halinde 5 kaçak göçmen yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Alaybey Mahallesi mevkiinde gece yarısı yol kontrolü Malkara İlçe Jandarma ekipleri, yaya halinde olan şüpheli 5 kişiyi durdurdu. Gözaltına alınan şahısların yabancı uyruklu oldukları ve yolda bir araçtan atıldıkları ortaya çıktı.

4’ü Somalili 1’i Mısırlı 5 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

TEKİRDAĞ 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:46

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