Eski Çevre Bakanına dolandırıcılık şoku Dolandırılan Eski Bakan Aytekin: “Benim bu tuzağa kanmamam lazımdı” “Memleket sahtekar dolmuş”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eski Çevre Bakanına dolandırıcılık şoku Dolandırılan Eski Bakan Aytekin: “Benim bu tuzağa kanmamam ...

İHA

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin dolandırıldı. Aytekin, "Benim bu tuzağa kanmamam lazımdı. Maalesef oldu" dedi.

Eski Çevre Bakanına dolandırıcılık şoku Dolandırılan Eski Bakan Aytekin: “Benim bu tuzağa kanmamam lazımdı” “Memleket sahtekar dolmuş”

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin dolandırıldı. Aytekin, “Benim bu tuzağa kanmamam lazımdı. Maalesef oldu” dedi.
Alınan bilgiye göre, 73 yaşındaki Tekirdağlı eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin’i arayan dolandırıcılar, bir kamu bankasındaki hesabında bulunan altınlarının çalındığını söyledi. Dolandırıcılar 'Uluslararası bir altın kaçakçılığı operasyonu yapıldığını ve bankada bulunan altınları kendilerine teslim etmelerini söyledi. Eski Bakan Aytekin de buna inanarak hesabında bulunan 30 adet 3'lü burma altın, 10 adet cumhuriyet altını, 8 adet 5'i bir yerde ve 4 adet Adana setini 100. Yıl Mahallesi'nde elden dolandırıcılara teslim etti. Ardından dolandırıldığını anlayan Aytekin, hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri şüpheli şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Fevzi Aytekin, “Suçun büyüğü bende. Benim bu tuzağa kanmamam lazımdı. Maalesef oldu. Vatan, millet ve gazi dedikten sonra akan sular durur. Benim gibi bir adamın buna taviz vermemesi lazımdı. Memleket sahtekar dolmuş” dedi.

TEKİRDAĞ

12 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:18
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığına 3 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığına 3 gözaltı
Eski bakan Aytekin, dolandırıldı
YEREL HABERLER Eski bakan Aytekin, dolandırıldı
Malkara’da çobanlık kursuna rekor katılım
YEREL HABERLER Malkara’da çobanlık kursuna rekor katılım
"Travmaya Duyarlı Okullarda Kalıcı Öğrenme Sürecinde Okul Psikolojik Danışmanlarının Rolü" eğitimi
YEREL HABERLER "Travmaya Duyarlı Okullarda Kalıcı Öğrenme Sürecinde ...
Malkara’da yaya halindeki 5 kaçak jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Malkara’da yaya halindeki 5 kaçak jandarmaya ...
Çorlu'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Çorlu'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
Çorlu Deresi'nin kirli aktığı mahallede sağlık taraması
YEREL HABERLER Çorlu Deresi'nin kirli aktığı mahallede sağlık ...
İki hastane TRAKYAKA’dan destek almaya hak kazandı
YEREL HABERLER İki hastane TRAKYAKA’dan destek almaya hak kazandı
Tekirdağ'da 6 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 6 kaçak göçmen yakalandı
Atatürk Evi yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Atatürk Evi yeniden açılıyor
Tekirdağ'da asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Tekirdağ'da asayiş uygulaması
Muratlı Atatürk Stadyumu yeniden açıldı
YEREL HABERLER Muratlı Atatürk Stadyumu yeniden açıldı
Başkan Yüksel’den İmamoğlu’na Velimeşe bozası
YEREL HABERLER Başkan Yüksel’den İmamoğlu’na Velimeşe bozası
Çorlu TSO personeline duruş eğitimi
YEREL HABERLER Çorlu TSO personeline duruş eğitimi
Çorlu TSO’dan deprem semineri
YEREL HABERLER Çorlu TSO’dan deprem semineri
Çorlu 2020 Avrupa Spor Kenti unvanını teslim aldı
YEREL HABERLER Çorlu 2020 Avrupa Spor Kenti unvanını teslim aldı
Etkili sunum teknikleri anlatıldı
YEREL HABERLER Etkili sunum teknikleri anlatıldı
Üst geçide çıkıp boks yaptılar
YEREL HABERLER Üst geçide çıkıp boks yaptılar
Engelliler için yarım ton kapak topladılar
YEREL HABERLER Engelliler için yarım ton kapak topladılar
Çorlu Belediyesinden sevimli dostlar için yeni bir başlangıç
YEREL HABERLER Çorlu Belediyesinden sevimli dostlar için yeni bir ...
Sahte sigortaya dikkat
YEREL HABERLER Sahte sigortaya dikkat
Malkara’da kablo hırsızlığı: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Malkara’da kablo hırsızlığı: 2 tutuklama
Yola çıkan tilkiyi besledi
YEREL HABERLER Yola çıkan tilkiyi besledi
CHP'li Başkan adayından, CHP’li milletvekili hakkında mezhepçilik yaptığı iddiası
YEREL HABERLER CHP'li Başkan adayından, CHP’li milletvekili hakkında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X